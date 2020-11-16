شاركت هاندا ارتشيل ، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة محتضنة كلبها مما جذب انتباه متابعيها. هاندا ارتشيل وظهرت بإطلالة شتوية وارتدت جامبسوت ابيض ذات أكمام طويلة مما لفت انتباه الجمهور. ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة مع ارتداء كاب ورفعت شعرها بطريقة جذابة مما تناسب مع إطلالتها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا بعدم وضع مكياج واكتفت بإطلالتها المميزة. وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محتضنة كلبها.. هاندا أرتشيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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