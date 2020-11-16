بإطلالة رومانسية.. دينا سمير غانم برفقة زوجها

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر رامي رضوان في الصورة برفقة زوجته الفنانة دينا سمير غانم في حفل زفاف الفنانة درة الذى أقيم بالجونة. أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

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