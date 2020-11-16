وحشتني يا بابي.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة موثرة لوالدها

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة موثرة لوالدها الفنان محمود ياسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشرت الفنان رانيا ياسين صورة والدها عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلقت علي الصورة قائلة : " الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته هو وكل الاباء الذين فرقونا وحشتني يا بابي في جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى".

يشار إلى أن الفنان محمود ياسين توفي بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.



وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.



محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.



فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.



وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.