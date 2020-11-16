حالة حرجة.. من وراء شائعة مرض خالد زكي

وكانت إحدى الصفحات على فيسبوك نشرت صورة للفنان خالد زكى مرفقة بتعليق تؤكد تدهور حالته الصحية بسبب المرض ومطالبة الجمهور بالدعاء له، وهو الخبر الذي ثبت عدم صحته لاحقًا.
وهدفت هذه الصفحة لتحقيق الانتشار "والشير" بهذا الخبر غير الصحيح وهو ما حدث بالفعل لدرجة أن عددا من الفنانين شارك منشورها عبر صفحاتهم، ما أثار القلق حول صحة الفنان.
وأحدث أعمال الفنان خالد زكي مسلسل "ولاد تسعة" الذي تم عرضه في عام 2019.
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