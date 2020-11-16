الكشف عن أفيش مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الافيش الرسمي لدورة 2020.
ويعلن المهرجان مساء اليوم تفاصيل الدورة 42 خلال مؤتمرا صحافيا بأحد فنادق العاصمة.
كان المهرجان قد اعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.
كما اعلن المهرجان فى وقت سابق عن تكريم السيناريست السينمائي وحيد حامد بأن نقدم له جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية وأفريقيا الحاصل على التصنيف A من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF) مع 14 مهرجانًا آخرًا تنظم مسابقات دولية.
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