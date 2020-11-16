محاولات صلح .. أحلام تتدخل فى قضية انفصال تامر حسنى وبسمة بوسيل

تواصل الفنانة الكويتة احلام محاولتها للصلح بين النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل منذ إعلان الأخيرة خبر انفصالهما وحتى الآن من خلال تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر

وقالت احلام من خلال تغريدتها:" حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لائقين لبعضهما وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا ".

وأضافت: "لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره".

وتابعت من خلال تغريدة اخرى :" حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالًا بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت".

وكانت أعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع.