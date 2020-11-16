من الأنفصال إلى العودة لأحضان زوجته | حكاية 96 ساعة حاسمة فى حياة تامر حسنى

اثار خبر انفصال النجم تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد إعلان الاخيرة الانفصال، ونرصد لكم فى التقرير القصة الكاملة من الانفصال إلى العودة.

اعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسنى

أعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع.

بسمة بوسيل تحذف تامر حسنى من حسابها على انستجرام

وحذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق.

وفي المقابل، كان تامر حسني لا يزال يتابع زوجته عبر حسابه على"إنستجرام".

بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسنى يحذف فيديو جديدا | تفاصيل

وحذف الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا بخاصية الاستورى وذلك بعد اعلان طليقته بسمة بوسيل انفصالها عنه عبر حسابها على انستجرام.

وظهر تامر حسنى فى الفيديو يغنى مع جمهوره ويرقص خلاله مع بعض معجباته على أغنيته "قولني كلام" التي طرحها مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

حقيقة إعلان بسمة بوسيل العودة إلى تامر حسني بعد الانفصال

ونشرت خلال الساعات الماضية عدة صفحات مزيفة علي مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني استغلها البعض لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة.

وكتبت صفحة تحمل اسم بسمة بوسيل قائلة "‏كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف انه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله فى حياته وقت ضيقته انا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسى عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة وبالأخير يحفظلى زوجى واولادى-بسمه بوسيل"

بعد الانفصال.. رسائل غامضة بين تامر حسني وبسمة بوسيل

أثار خبر انفصال النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل جدلًا كبيرًا الساعات القليلة الماضية وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد إعلان الأخيرة الانفصال .

ووجهت بسمة رسالة غامضة بعد ساعات من إعلانها خبر الانفصال عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمى بموقع انستجرام

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "قل لشاتمك ومُغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

وعلى جانبه كان تامر حسنى طرح منذ أيام قليلة اغنيتة الجديدة "فجأة افترقنا" والتى فسرها البعض رسالة لزوجته خاصة بعد إعلانها عن انفصالهما منذ فترة وتحضيرهم لأوراق الطلاق .

وتقول كلمات الأغنية فجأة :" افترقنا وفراقنا .. سرقنا من حضن بعض .. بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد .. سافر نصيبي بحبيبي .. وكأن مفيش بينا وعد .. واللي انا رتبته وبنيته .. ماتهنتش بيه".

تامر حسني يعود لزوجته بسمة بوسيل: بحبك وياما علمتك ولسه بعلمك

ومنذ قليل وجه الفنان تامر حسني رسالة الى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب اعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا ، مؤكدا على حبه لها.

وكتب تامر حسني عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيس كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

واضاف :" عشان انتي حبيبتي وأم عيال يوانا ضهرك وسندك مهما حصل ".

واختتم تامر حسني رسالته: متهورة بس بحبك".