محمد حفظي: استمرار إقامة مهرجان القاهرة يدعم صناعة السينما

أكد المنتج محمد حفظي رئيس القاهرة السينمائي الدولي ان استمرار إقامة المهرجان فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا يشكل دعما مهما لصناع السينما حول العالم.
البوستر من تصميم زياد السماحي من شركة FP7، وتصوير خالد فضة، وأشرف على تنفيذه المخرج هشام فتحي، وعمر قاسم المدير التنفيذ لمهرجان القاهرة.
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