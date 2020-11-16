باطلالة كاجوال.. إنجي المقدم في أحدث ظهورلها

نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت إنجي المقدم في الصور خلال سافرها في أحد المدن الأوروبية، بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سويشرت رصاص وبنطلون جينز.

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.