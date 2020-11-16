عزت العلايلي: تجربة "تراب الماس" أعجبتني.. وأتمنى تكرارها

قال الفنان عزت العلايلي إن فيلم "تراب الماس" من أقرب الأعمال إلى قلبه، معربًا عن تمنياته بأن يكرر مثل هذه التجربة.

وأضاف: "سعدت بالتعامل مع المؤلف أحمد مراد أيضا الفنان آسر ياسين فنان موهوب ودقيق وحريص على الخروج بشكل جيد يليق بحجم العمل".

وتابع أن المخرج مروان حامد موهوب ولديه إحساس كبير، أيضًا لا أنسى أنهم وضعوا اسمي على التتر بشكل يليق بي.



"تراب الماس" فيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة آسر ياسين ومنة شلبي وعزت العلايلي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وشيرين رضا.

