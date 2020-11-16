قال الفنان عزت العلايلي إن فيلم "تراب الماس" من أقرب الأعمال إلى قلبه، معربًا عن تمنياته بأن يكرر مثل هذه التجربة.
وأضاف: "سعدت بالتعامل مع المؤلف أحمد مراد أيضا الفنان آسر ياسين فنان موهوب ودقيق وحريص على الخروج بشكل جيد يليق بحجم العمل".
وتابع أن المخرج مروان حامد موهوب ولديه إحساس كبير، أيضًا لا أنسى أنهم وضعوا اسمي على التتر بشكل يليق بي.
"تراب الماس" فيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة آسر ياسين ومنة شلبي وعزت العلايلي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وشيرين رضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عزت العلايلي: تجربة "تراب الماس" أعجبتني.. وأتمنى تكرارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.