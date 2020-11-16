شاهد.. رد فعل بسمة بوسيل بعد رسالة تامر حسني لها

تجاهلت الفنانة بسمة بوسيل رسالة الفنان تامر حسني لها عقب إعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا، والذي أكد على حبه لها.

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل مقاطع فيديو للطبيعة دون أن تعلق عليها بعد دقائق من رسالة تامر حسني لها .

وكتب تامر حسني عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي". وأضاف :" عشان انتي حبيبتي وام عيالي وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة .. لية لما حد بيزعل من حب بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصين بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون". وتابع :" ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة أن في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك مكنتيش كده". واستكمل : ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعول لأولادنا بكل خير وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وأنا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب ‘إن الانسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".

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