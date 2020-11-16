بعد وصفها بالمتهورة.. الجمهور يتضامن مع تامر حسني بسبب بسمة بوسيل

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب إعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا، مؤكدا حبه لها.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #تامر_حسني وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وكتب تامر حسني عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتيني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وام عيال وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة .. ليه لما حد بيزعل من حد بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصين بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

وتابع: "ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة ان في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك منكتيش كدة".

واستكمل : "ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعول لاولادنا بكل خير وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وانا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".

واختتم تامر حسني رسالته: "بينا حب غالي وحياة كريمة واولادنا وبيتنا اغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم متهورة بس بحبك".