تريند الفن | تامر حسنى يعود لزوجته بسمة بوسيل.. ورد قاس من راينا محمود ياسين على منتقدى ظهور والدها

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

وجه الفنان تامر حسني رسالة الى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب اعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا، مؤكدا حبه لها.

وكتب تامر حسني عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيس كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاب يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وام عيال وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة .. لية لما حد بيزعل من حب بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصين بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

وتابع: "ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة ان في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك منكتيش كدة".

حرصت الفنانة رانيا محمود يس، على الدفاع عن والدتها النجمة شهيرة بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" أثناء فترة العدة.

وكتبت رانيا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "ده رد علي العدد الكبير الي داخل يفتي عندي في الدين شكرًا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا واخترت لكم الامام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مره تانية لحضراتكم".

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني قائمة الأكثر بحثًا بموقع جوجل.

مسلسل الآنسة فرح من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وسواهم، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

يحل اليوم 16 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مها أحمد، والتي تتم عامها الـ 46.

قدمت الفنانة مها احمد، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني، كان من بينها فيلم جالا جالا، وكلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل أم كلثوم، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن كان مسلسل "رسايل" احدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى.