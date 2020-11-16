أخبار الفن | حكاية 96 ساعة حاسمة فى حياة تامر حسنى.. والكشف عن أفيش مهرجان القاهرة السينمائي

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

أثار خبر انفصال النجم تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد إعلان الاخيرة الانفصال، ونرصد لكم فى التقرير القصة الكاملة من الانفصال إلى العودة.

إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسنى



أعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع.

وجه الفنان تامر حسني رسالة الى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب اعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا ، مؤكدا على حبه لها.

وكتب تامر حسني عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيس كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاب يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

واضاف :" عشان انتي حبيبتي وام عيال وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة .. لية لما حد بيزعل من حب بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصين بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الافيش الرسمي لدورة 2020.

ويعلن المهرجان مساء اليوم تفاصيل الدورة 42 خلال مؤتمرا صحافيا بأحد فنادق العاصمة.

كان المهرجان قد اعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

كما اعلن المهرجان فى وقت سابق عن تكريم السيناريست السينمائي وحيد حامد بأن نقدم له جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

حرصت الفنانة رانيا محمود يس، على الدفاع عن والدتها النجمة شهيرة بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" أثناء فترة العدة.

وكتبت رانيا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "ده رد علي العدد الكبير الي داخل يفتي عندي في الدين شكرًا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا واخترت لكم الامام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مره تانية لحضراتكم".

تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن سبب عدم طمأنة عبلة كامل لجمهورها بنفسها بعد الشائعات التى ترددت مؤخرا عن إصابتها بمرض السرطان فى مرحلة متأخرة.

وبرر بعضهم هذا الموقف برغبة عبلة كامل الدائمة الابتعاد عن الصحافة والإعلام، حتى إنها لم تجر خلال السنوات الماضية أى حوار صحفى أو تليفزيونى.

ولم يقتنع كثيرون بهذا الموقف خاصة بعد انتشار شائعات قوية تتحدث عن سوء الحالة الصحية لعبلة كامل التى كانت تفترض ضرورة ردها بنفسها عليها وليس عبر أى وسيط إعلامى آخر.

يذكر أن شائعات قوية انتشرت حول إصابة عبلة كامل بسرطان وهو ما نفته أسرتها، وزوجها السابق الفنان أحمد كمال وابنتهما، كما نفته أيضا نقابة المهن التمثيلية.