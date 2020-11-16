حنان مطاوع تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

قمر - ماشاء الله - فنانة بمعنى الكلمة - ربنا يحفظك

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وكانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون أعلنت عن تكريم الفنانه "حنان مطاوع" بجائزة افضل ممثلة دراما عن اعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠ الدرامى ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم ،ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، احمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، القنان مدحت صالح ،ايهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.

ويذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل إلا أنا حكاية "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.