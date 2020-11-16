مش كفاية إنك تحب.. رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها | شاهد

وجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة إلى متابعيها ونشرت تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت رضوى الشريينى: "‏مش كفايه انك تحب انسان...لازم تعرف وانت بتحبه ازى تحبه". اقرأ أيضا:

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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

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