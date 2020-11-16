عرض فيلم "ستاشر" خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم المصري "ستاشر" ضمن فعاليات عروض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليصبح العرض الاول له بالعاصمة والثاني بعد الجونة.وكان الفيلم قد حصد جائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير.

وكان الفيلم قد حقق إنجاز عالمي أمس للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم قد حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي لتصبح هذه هي رابع جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة و الثلاثين و يعتبر مهرجان نامور هو الاهم في بلجيكا و من اهم المهرجانات الفرانكفونية في اوروبا .

وقال المنتج محمد تيمور عنها ان الجائزة تاريخية بكل المقاييس وهو عاجز عن التعبير عن شعوره عنها بأية كلمات ممكنة واضاف مخرج الفيلم سامح علاء تجمعه به صداقة طويلة وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جدا و انه يقدم سينما مختلفة لهذا اقدم علي انتاج علي هذا الفيلم .

اما عن تجربة تعاونه مع المنتجين مارك لطفي و فريق عمل فيج ليف فهو سعيد بهذا لانهم كانوا خير داعم فهو تعاون سهل الطريق للنجاح.

وعبر المنتج مارك لطفي عن فخره وسعادته التي لا توصف بالجائزة مضيفا ان سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة و من خلال تكويناته حكي قصة مركبة بتلقائية و بساطة و اظن انه سيكون من اهم المخرجين في مصر قريبا. وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم.

ووصف مارك شراكته مع محمد تيمور بأنها شراكة جديدة و مهمة ستثمر عن افلام و مشاريع أخرى قريبا و هو سعيد ان تيمور قاد المشروع ببراعة.

و اما عن شريكه المستمر أحمد زيان فهو كالعادة قاسم مشترك في كل النجاحات يؤكد لطفي.

الفيلم من انتاج" فيج ليف ستوديو " للمنتجين محمد تيمور و مارك لطفي و يشاركهم احمد زيان و الفرنسي مارتن جيروم.والمنتج مهاب شهاب