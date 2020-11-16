شبه حسن شاكوش.. شاهد | محمد جمعة بصحبة طارق الشيخ

يشارك الفنان محمد جمعة في أحداث فيلم "النمس والأنس" بطولة النجم محمد هنيدى، وإخراج شريف عرفة، حيث يجسد جمعة شخصية "طبيب" في أحد المستشفيات.
ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الاحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.
فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة .
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