بـ كوميكس كوميدي لـ محمد هنيدي.. أحمد فتحي يعلق على عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

نشر الفنان أحمد فتحي كوميكس كوميدى داعب فيه تامر حسني بعد عودته إلى زوجته بسمة بوسيل مستعينا بالرسائل الرومانسية التي تبادلها كل منهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

واكتفى أحمد فتحي بالتعليق على الكوميكس الذي يحمل مشهدا يجمع بين محمد هنيدي وريهام حجاج من فيلم "يوم مالوش لازمة" والذي شاركهما البطولة فيه وهو مشهد الفرح حيث نشر ايموشن رومانسى.

وجهت المغربية بسمة بوسيل رسالة جديدة إلى زوجها الفنان تامر حسني بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد، من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "متهورة بس بحبك"، وذلك ردا على رسالة تامر حسني الرومانسية إليها التي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بـالمتهورة. كان تامر حسني كتب عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي". وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وام عيالي وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة.. لية لما حد بيزعل من حد بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الأول اية علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون". وتابع: "ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة أن في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك مكنتيش كده". واستكمل: "ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وأنا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب أى انسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".

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