هل انفصلا؟ أحمد سعد يلغي متابعة خطيبته علياء بسيوني على إنستجرام

في خطوة مفاجئة حذف المطرب أحمد سعد صور خطيبته علياء بسيوني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، كما قام بإلغاء متابعتها أيضا.

وأظهرت تلك الخطوة امكانية حدوث انفصال سريع بين الخطيبين، وذلك بعد 4 شهور من الارتباط الرسمي.

ولم يقتنع كثيرون بتبرير أحمد سعد في تصريحات صحفية بأن حذف الصور يرجع لرغبته في إبعاد خطيبته عن السوشيال ميديا، ومنع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المطرب أحمد سعد أعلن في شهر يوليو الماضي وبشكل رسمي خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي قال قبلها بأسابيع إنه دخل في قصة حب جديدة معها بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب.

