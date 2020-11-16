التحضير يجرى على قدم وساق.. ريهام سعيد تقدم مؤتمر «يوم الطبيب» لتكريم شهداء وأبطال الجيش الأبيض

تنطلق فعاليات مؤتمر "يوم الطبيب" في الرابع من الشهر المقبل، في إطار جهود تكريم شهداء وأبطال الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، ويتم التحضير على قدم وساق لتنظيم المؤتمر بالشكل اللائق بأبطال وشهداء الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وفنيين وأطقم معاونة.

ويحضر المؤتمر عدد من نقابات مصر المتخصصة من تمريض وأسنان وعلاج طبيعي وصيادلة وأطباء ونخبة كبيرة جدا من أطباء مصر، إضافةً إلى حضور قوي من مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وبرعاية عدد من الوزراء والجهات.

المؤتمر الذي تنظمه وكالة "شاهد" للصحافة والإعلام، يعد الأول من نوعه حجما وشكلا وتنظيما لتكريم أسر شهداء فيروس كورونا من الأطباء وأسماء عدد كبير من الشهداء والأبطال من الصف الأول لمواجهة الفيروس اللعين الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا واستشهاد عدد من الأطقم الطبية خلال عمليات المكافحة ورعاية المرضي.

وكالة "شاهد"، أعلنت أيضًا أنها وجهت الدعوة لعدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين ورحبوا جميعا بتلبية الدعوة والحضور للمشاركة في هذا الحدث الضخم الذي يتولى الأعداء والتحضير نخبة من المتخصصين وتقدمه الإعلامية اللامعة ريهام سعيد في ظهور مميز.

وتم تحديد موعد المؤتمر في الرابع من ديسمبر القادم، وسوف تعلن الوكالة لاحقًا أسماء المكرمين وفق تنسيق مسبق مع النقابات والجهات المسئولة عن أن يشمل التكريم جميع قطاعات الرعاية والطاقم الطبية بشكل مناسب يمثل القطاعات كنموذج ومحاولة لتقديم شكر وعرفان لجهود هؤلاء الأبطال ولتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والمعنوي والأدبي لهم في مواجهة الموجة الحالية من الفيروس والتي تبذل الدولة جهودا كبيرة للتصدي له واحتوائه، وكذلك فإن الخروج بهذا المؤتمر في هذا الوقت يعد اعترافا من القائمين عليه بجهود الدولة الكبيرة وخطط المكافحة التي أدت إلى الخروج من الموجة الأولى بأقل الخسائر مقارنة بعدد كبير من الدول الكبري التي عانت كثيرا.

رسالة المؤتمر "يوم الطبيب" هدفها تقديم الشكر والعرفان والاعتراف بتضحيات هؤلاء الأبطال في لافتة مميزة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم الجيش الأبيض في حربة دفاعا عن المواطنين دون كلل أو ملل وبتضحيات شهد لها الجميع.