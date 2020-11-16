تكريم نهى عابدين في دوت الخليج بعد نجاح مسلسل نمرة اتنين .. صور

حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة في موقع دوت الخليج للاحتفال بنجاحها في مسلسل نمرة اتنين الذي عرض حصريا عبر منصة شاهد VIP. وكشفت نهى عابدين عن اسرار جديدة واسباب دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال وعن كواليس مسلسلها الجديد مع النجم يحيى الفخراني. وتطرقت نهى عابدين للحديث عن حياتها الخاصة وعلاقتها بابنها " أيمن" وبوالد طليقها النجم السوري أيمن زيدان.

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