هبة مجدى تخطف قلوب متابعيها بإطلالة جذابة... شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدى جمهورها بصورتين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . وعلقت هبة مجدى على الصور قائلة: " ليت الذي خلق العيون دليلا.. خلق القلوب الخافقات حديدا ". اقرا ايضا :

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وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر.

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