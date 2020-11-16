أعلن الملحن محمود الخيامى عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقال الخيامى: "الحمد لله نتيجة تحليل كرونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية .. دعواتكم حبايبي وربنا يشفي كل مريض". وكان حرص محمود الخيامي على تهنئة المطربة إليسا على أغنيتها الجديدة صاحبة رأى التى طرحتها اليوم. وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر:"فعلا انتي حالة برة التصنيف هايلة الغنوة ومختصرة شخصيتك الحقيقية وكأنها مكتوبة فيكي مبروك حبيبة قلبي اللي بموت فيهاصاحبة رأي إليسا بحبك. وكانت قد طرحت الفنانة إليسا، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "صاحبة رأي" عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملحن شهير يعلن عن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.