بحضور مؤمن زكريا .. النجوم يتألقون فى مهرجان الفضائيات العربية .. شاهد

بدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوافد على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020 الذى يشهد تكريم عدد منهم؛ لتميزهم من خلال الأعمال الدرامية التى عرضت فى الفترة الأخيرة، وخاصة فى شهر رمضان الماضى.

وكان أول الحضور اللاعب مؤمن زكريا وحرمه والفنان أحمد وفيق وسلوى عثمان ورحاب الجمال ومصطفى درويش ومنة عمارة ود. أيمن رشوان إسلام إبراهيم والإعلامية وفاء ماهر وغيرهم من النجوم.

وكشفت وفاء ماهر مدير مهرجان الفضائيات العربية عن موعد إقامة الدورة الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء بعودة المهرجانات، ولكن ببعض الشروط والإجراءات الاحترازية وأبرزها إقامة حفلى الافتتاح والختام فى مكان مفتوح.

وقالت وفاء ماهر في تصريح خاص لـ دوت الخليج : قررنا إقامة المهرجان فى شهر نوفمبر المقبل، بعد أن علمنا بإقامة مهرجان الجونة فى شهر أكتوبر المقبل، ونسعى فى هذه الدورة أن نقدم كل جديد.

وأضافت وفاء ماهر: نتمنى أيضا فتح الطيران خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مهرجان الفضائيات العربية يعتمد بالأساس على نجوم بالخارج الذين يتوافدون إلى المهرجان من جميع الدول للمشاركة في المهرجان.

وأوضحت: تم فتح التصويت الخاص بالأعمال الفنية، ولكن لم نستقر حتى الآن عن النجوم الذين سيحضرون إلى المهرجان.