بعد نجاحه في العاصوف.. السعودي سامر الدوسري يستعد لـ الميراث

يشارك الفنان السعودي سامر الدوسري الشهير ب" سامر الخال" في مسلسل "الميراث"، الذي يعرض حاليا على الفضائيات.

وتدور أحداثه بعدما فارق عبدالمحسن الحياة تاركًا وراءه وصية الميراث التي تظهر معادن الجميع، وتحدث فرقة بينهم، وهو بطولة عبد العزيز السكيرين، وهند محمد وآخرون، ومن إخراج تامر بسيوني.

وقال "سامر الدوسري" في بيان له اليوم الإثنين، إنه انضم أيضا لأبطال الفيلم الكويتي "بنت الحي"، للمخرج على حسن، وتم الانتهاء مؤخرا من معاينة أماكن التصوير، بعد توقف التحضيرات لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامر الدوسري مسلسل "العاصوف 2"، وهو من بطولة ناصر القصبي، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، مها زين، إلهام الرشيدي، ليلى السمان، ومن إخراج المثنى صبح.