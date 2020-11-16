المطرب زين يطرح كليب "أنا جاي الليلة"

بفكر موسيقي متطور، ورؤية فنية تدمج ما بين الحداثة والأصالة، أصدر الفنان الشاب "زين" فيديو كليب جديد بعنوان "أنا جاي الليلة".
يأتي ذلك ضمن خطة شركة لايف ستايلز ستوديوز لدعم المواهب الشابة الجديدة ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب .
الأغنية هى العمل الفني الأول للمطرب "زين" الشاب المصري الطموح الذي يدخل الساحة الفنية من الباب العريض مع الشركة الرائدة في دعم المواهب الشابة ، والعمل من كلمات مهيب غبور ، ألحان كامل الجندي وتوزيع محمد ياسر ، ومن إخراج بتول عرفة.
وتم التصوير في القاهرة ، باستخدام أحدث التقنيات السينمائية ، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق الموسيقى .
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