تامر حسني يشكر أحلام بعد مبادرة الصلح وبسمة بوسيل ترد على رسالته الرومانسية:"أنا آسفة"

تامر حسني وبسمة بوسيل تصدرا مواقع التواصل اليوم بسبب رومانسيتهما بعد عودتهما مجدداً، وانهيا فترة انفصالهما المفاجئة، والتي كشفت عنها بسمة منذ أيام قبل ان تعلن عودتها إليه برسالة رومانسية.

بسمة بوسيل ترد على رسالة تامر حسني:"تهورت عشان بحبك"

وردت بسمة بوسيل على رسالة زوجها تامر حسني على انستقرام، والتي نشرها اليوم للاعتذار لها ومن أجل مصالحتها وإنهاء فترة الانفصال، وعبر عن حبه لها رغم تهورها في الإعلان عن انفصالها على انستقرام، واعتذرت بسمة بوسيل لتامر حسني وقالت:"فعلا اتهورت، بس عشان بحبك.. أنا آسفة".

بسمة بوسيل تشكر أحلام بعد وساطتها مع تامر حسني

ووجهت بسمة بوسيل الشكر للفنانة أحلام بعد وساطتها للصلح بينها وبين تامر حسني، ونشرت رسالة أخرى على انستقرام وجهتها لها وقالت:"أحبك كثيراً..انتي اللي واخدة قلبي.. شكراً لكِ"، وذلك بعدما تدخلت أحلام للصلح بينها، ونشرت تغريدة تعليقاً على انفصالهما وقالت لتامر حسني:" حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا.. لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيرة".

تامر حسني يوجه رسالة لأحلام بعد عودته لزوجته

ووجه تامر حسني رسالة شكر إلى أحلام بعد موقفها معها في أزمة انفصاله عن زوجته بسمو بوسيل، وقال عبر حسابه بانستقرام:"تسلميلي يا غالية ويسلملي قلبك الجميل، كل حاجة هتبقى جميلة وأجمل من الأول، دي بنتي متقلقيش..وأصلاً انا وبسمة بنحبك جداً".

وكان تامر حسني قد نشر رسالة مؤثرة إلى زوجته بسمة بوسيل على انستقرام، قبل أن تنجح رسالته في إعادة بسمة بوسيل إليه وإنهاء فترة الانفصال، وقال في رسالته:" سمة حبيبتي للأسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها... إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة، المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي وأم ولادي.. أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير .. ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب على السوشيال ميديا؟، طب حتى يكلمه الأول.. إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا".

واختتم تامر حسني رسالته لزوجته بسمة بوسيل قائلاً: "كان نفسي الكلام دا يكون ما بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد.. بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك".