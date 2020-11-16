"الحجر المنزلي أحلى مع راغب علامة"..زوجته ترقص وهو يغني ويطبخ مع ابنيه

جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة عادت من جديد لتخطف الأنظار بأكثر من فيديو يجمعها مع الفنان اللبناني وكذلك أبنائها خالد ولؤي، كما ظهرت جيهان علامة وهي ترقص على أغنية لزوجها.

جيهان علامة ترقص في فيديو جديد

جيهان علامة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو لها أثناء حفل حضره مجموعة من أصدقاء الفنان راغب علامة، وظهرت جيهان علامة وهي ترقص في الفيديو على أغنية "ياريت" التي قام بغنائها الفنان اللبناني في الحفل المصغر، زوجة راغب علامة أكدت أنها نشرت الفيديو نظرا للاوضاع الراهنة الخاصة بفيروس كورونا والحجر المنزلي فكتبت: "نظرًا لأننا نجلس في المنزل ولا شيء نفعله، أريد مشاركة هذا الفيديو معكم يا رفاق، إنها ليلة عيد ميلادي 2020 وسأصدر المزيد من الصور لاحقًا"، وقد حقق الفيديو أكثر من 170 ألف مشاهدة وتم تدواله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أسرة راغب علامة في أجواء الحجر المنزلي

جيهان علامة لم يكن الفيديو الذي نشرته هذا هو الوحيد الذي تم تداوله مع الفنان راغب علامة بل جمعهما كذلك فيديو مع نجلهما لؤي وخالد بسبب أجواء الحجر المنزلي حيث ظهر خالد علامة وهو يقوم بطهي الطعام في وقت تقدم والدته النصائح له لكنه يرفض هذه النصائح بينما يعجب والده برد فعله نجله ويساعده، كما ظهر جميع أفراد أسرة الفنان راغب علامة أثناء تواجدهم داخل المنزل، وقد حظى الفيديو كذلك بإشادة كبيرة من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظرا للعلاقة القوية والمرحة التي تجمع أسرة الفنان راغب علامة مع زوجته وأبنائه.

زوجة راغب علامة في فيديو طريف مع نجلها لؤي

جيهان علامة، قد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال الفترة الماضية بمقطع فيديو طريف ومرح من داخل منزلها مع ابنها لؤي، واستعرضت في الفيديو لياقتها البدنية الى جانب علاقتها بنجلها المميزة، وظهرت جيهان علامة من خلال مقطع "التيك توك" وهي تحاول ممازحة أن تضرب ابنها من ثم تؤدي حركات رياضية معه تظهر فيها مدى رشاقتها ولياقتها البدنية، من ثم قام ابنها بحملها بطريقة مرحة.

راغب علامة قد احتفل خلال الأسابيع الماضية بعيد ميلاد زوجته جيهان علامة ووجه إليها رسالة رومانسية عبر حسابه على "انستجرام" كما نشر صورة تجمعهما علق عليه قائلا: "أسعد عيد ميلاد لشريكة حياتي.. ‎كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي و شريكة حياتي وأم أولادي"، وشارك الجمهور في احتفال راغب علامة بعيد ميلاد زوجته بتعليقاتهم وقدموا التهاني لها.