بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

خطف الفنان محمد رمضان الأنظار إليه فور وصوله إلى مقر مهرجان الفضائيات العربية وحرص على التقاط عدد من الصور التى يلوح فيها بإشارته المعهودة "نمبر وان".

وحرص أيضا على حضور المهرجان عدد من النجوم منهم شيرى عادل ونيللى كريم التى خطفت الأنظار إليها بفستانها الأسود مكشوف البطن.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير إعلان محمد رمضان الجديد والخاص بإحدى شركات المحمول.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو داخل حلبة ملاكمة ويتحدى بعض المصارعين.

وتصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الإخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".

وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.