يومكم جميل.. أحمد جمال يشارك جمهوره بصورة جديدة | شاهد

نشر الفنان أحمد جمال صورة له من داخل الاستديو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق أحمد جمال على الصورة قائلا: "يومكم جميل"، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

مساء الشياكة - منور الدنيا - ربنا يحميك

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يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

كانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.