وظهرت درة فى الحفل بفستان أسود مكشوف الصدر، حيث خطفت الأنظار إليها فور ظهورها على السجادة الحمراء.
وقامت الفنانة درة بالرد على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة تانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة:" كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".
كانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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