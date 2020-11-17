أنا رايق .. محمد منير يجهز لأغنية جديدة .. تفاصيل

يجهز الكينج محمد منير لأغنية جديدة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار وهى بعنوان "أنا رايق" ضمن ألبومه الجديد، وهى من توزيع أسامة الهندى.
تصدر الفنان محمد منير، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تداول رواد السوشيال ميديا عدد من أبرز الأغاني الخاصة به.
جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "!! البيت بيضيق ويضيق .. لكن انا قلبي براح .. باصص على مين ياصديق .. على طفل معاه مفتاح .. يمكن يسقينا الشاي .. يمكن يعطينا الناي .. غناها #الكينج #محمد_منير لمصر وفلسطين".
و" دول عايروني وقالولي؟ يا أسمر اللون يا لاليي، صحيح انا أسمر وكل البيض يحبوني يالاليي"، و"امبارح كان عمري عشرين"، وغيرها من التغريدات.
يذكر أن الكينج محمد منير، قدم عدد ضخم من الأغاني على مدار مشواره الفني، الذي تميز به من خلال تقديم لون غنائي مختلف لا يشبه أحد على الساحة الغنائية.
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