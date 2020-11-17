في ذكرى ميلاد الفنانة فردوس حسن.. معلومات لا تعرفها عنها

يوافق اليوم 17 نوفمبر، ذكرى وفاة فردوس حسن، وقد تألقت في عدة أدوار في السينما المصرية، تميزت فيها بخفة الظل، وقدمت عددا من أهم الأفلام السينمائية.
ونرصد عبر السطور التالية، عددا من المعلومات عن الراحلة:
ولدت فردوس حسن عام 1905.
درست في المدارس الفرنسية.
بدأت العمل الفني عام1923.
عملت في مجلة الدنيا المصورة.
عملت في كازينو "دي باري" مع محمد بهجت، ثم في فرقة على الكسار ومسرح رمسيس.
ظهرت على الشاشة العربية بعد عزيز أمير.
من أهم الأفلام التي شاركت فيها: حبابة، الغيرة، عدل السماء، عايدة، ليت الشباب، نرجس، ضحايا المدينة، جنون الحب، برسوم يبحث عن وظيفة، السوق السوداء، دنانير، طلاق سعاد هانم،جنوب الحب.
شاركت في عدد من الأعمال المسرحية منها: توسكا، الشريدان، أولاد الذوات، أولاد الفقراء، تاجر البندقية، السبنسة، حانة مكسيكم، بريد ليون، الشيخ متلوف، فاتنات والوحدة، القضية المشهورة.
اعتزلت العمل الفني في عام 1962
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