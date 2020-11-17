كريم عبد العزيز ضيف وفاء الكيلاني الجمعة والسبت في برنامج "السيرة"

يحل النجم كريم عبد العزيز ضيفًا على برنامج "السيرة" يومى الجمعة والسبت المقبلين على قناة dmc، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث يتطرق البرنامج للتحدث فى العديد من الموضوعات والقضايا الفنية.

يعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساء، حيث يكشف عن العديد من الأمور لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والذى كشف خلالها على الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن إصابته بـ8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.