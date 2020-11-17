بعد رجوعها لـ تامر حسني بسمة.. هاشتاج بوسيل يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #بسمة_بوسيل ؛ وذلك بعد عودتها الي زوجها تامر حسني، بسبب تغريدة رومانسية للفنان .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏اعرف واحدة الله يمسيها بالخير زي بسمة بوسيل، بس دي اسهل، بتتصالح بريبلاي ع ستوري" .

- "‏عرفتوا ليه الرجال قوامون علي النساء ..هي دي القوامة تامر صالح مراته وامتص غضبها، مش عاند معاها، رغم كل شهرته ونجوميته".

- تامر مثال للرجالة الي بتحب بجد.. تامر طلع ابن اصول .. تامر قالها متهورة بس بحبك.. محدش يعلق الحب علي شماعه النصيب بعد كده #بسمة_بوسيل".

- "‏هو الموضوع الى بين بسمه بوسيل وتامر ده كام حلقه ياجماعه، تتطلقوا تتصالحوا دي حياتكم الشخصيه وتبقى مابينكم مش ع العلن، كنتوا كلمتوا بعض فون ورحمتونا".

- " ‏اتوقع والله اعلم ان الانفصال كذب؛ لاثارة الجدل حول انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني ‎".