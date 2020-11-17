وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
- "اعرف واحدة الله يمسيها بالخير زي بسمة بوسيل، بس دي اسهل، بتتصالح بريبلاي ع ستوري" .
- "عرفتوا ليه الرجال قوامون علي النساء ..هي دي القوامة تامر صالح مراته وامتص غضبها، مش عاند معاها، رغم كل شهرته ونجوميته".
- تامر مثال للرجالة الي بتحب بجد.. تامر طلع ابن اصول .. تامر قالها متهورة بس بحبك.. محدش يعلق الحب علي شماعه النصيب بعد كده #بسمة_بوسيل".
- "هو الموضوع الى بين بسمه بوسيل وتامر ده كام حلقه ياجماعه، تتطلقوا تتصالحوا دي حياتكم الشخصيه وتبقى مابينكم مش ع العلن، كنتوا كلمتوا بعض فون ورحمتونا".
- " اتوقع والله اعلم ان الانفصال كذب؛ لاثارة الجدل حول انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رجوعها لـ تامر حسني بسمة.. هاشتاج بوسيل يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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