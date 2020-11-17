فى ذكرى ميلاده .. 6 معلومات لا تعرفها عن عبد المنعم إبراهيم

تحل اليوم 17 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، والذى يعد واحدا من فرسان الكوميديا فى تاريخ الفن المصري، وفى السطور التالية؛ نرصد أبرز المعلومات عنه:
1- من مواليد مدينة بني سويف .
2- حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.
3-تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.
4-حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.
5-رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987.
6- سقط فى جراج منزله أثناء ذهابه الى المسرح لأداء دوره فى مسرحية 5 نجوم.
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