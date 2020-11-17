أحمد سعد يحير الجمهور بعد حذفه صور خطيبته وإلغاء متابعتها..هل انفصل عنها؟

أحمد سعد حير الجمهور مجدداً حول حالتها العاطفية، بعدما فاجأ الجميع بحذف صوره مع خطيبته علياء بسيوني، وكذلك إلغاء متابعتها على انستقرام وذلك بعد قترة من رومانسيتهما المستمرة معاً.

أحمد سعد يحير الجمهور حول انفصاله عن خطيبته

وصدم أحمد سعد جمهوره اليوم بحذف جميع صوره مع خطيبته علياء بسيوني على حسابه بانستقرام، وذلك بعد فترة من نشره صوره معها باستمرار على انستقرام، وكذلك ألغى متابعتها بشكل مفاجئ، دون أن يعلق حول انفصاله عنها مؤخراً، وهو ما حير الجمهور والذين توقعوا أن يكون ذلك بسبب انفصالهما وفسخ خطوبتهما، بعد ما يقارب 5 أشهر من إعلانها.

أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

ولكن أحمد سعد رد سريعاً على الجدل الذي أثير حول انفصاله عن خطيبته، وطمأن الجمهور على استمرار علاقتهما وخطبتهما، ونفى في تصريحات له مع برنامج "أي تي بالعربي" انفصاله عن خطيبته، وقال إن الأمر مجرد رغبة منه في إبعاد حياته الشخصية والعاطفية عن مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى أيضاً وجود أي خلافات معها في الفترة الحالية.

أحمد سعد يتغزل بخطيبته في أخر ظهور

ويستغل أحمد سعد معظم المناسبات التي يتواجد بها للتعبير عن حبه لخطيبته، وسعادته معها، وآخرها على هامش حفلها الأخير في مهرجان الموسيقى العربية، والذي تواجدت به لدعمه، وقال إنه سعيد معها لإنها تسانده كثيراً في حياته وعمله، ولها الفضل في إنتاج أعمال فنية كثيرة وجيدة له في الفترة الأخيرة وكذلك في طريقة تواصله مع الجمهور، وذكر أحمد سعد إن الجمهور لاحظ في الفترة الأخيرة تغيره الإيجابي وتركيزه في أعماله، وكذلك غابت أخباره السيئة أو المثيرة للاشمئزاز في الفترة الأخيرة بسبب تواجدها في حياته، وأضاف إنهما يستعدان للزفاف في الفترة المقبلة وسيحددان موعد الزفاف قبل نهاية العام الجاري.

ويذكر أن أحمد سعد احتفل بخطبته على علياء بسيوني في الصيف الماضي، بعد فترة من طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، والتي مرت علاقته بها بالعديد من الأزمات والأحداث المثيرة للجدل، ويستعد أحمد سعد في الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة له مع الفنان هاني شاكر بعنوان "يا بخته"، وذلك بعد آخر أغانيه "بصرة".