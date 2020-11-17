أبرز لقطات حفل مهرجان الفضائيات العربية..رجاء الجداوي حاضرة وتكريم مؤمن زكريا وماغي بو غصن تغيب لمرضها

حضر عدد كبير من نجوم الفن حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، والذي شهد عدة لحظات خاطفة للنجوم كظهور بسمة وهبة بعد المرض، واستعراض محمد رمضان للوك الجديد، وتكريم نجم الكرة مؤمن زكريا وغيرها.

محمد رمضان يهدي تكريمه للزعيم ويظهر بلوك صادم

وتلقى محمد رمضان جائزة في مهرجان الفضائيات العربية، بفوزه بجائزة أفضل ممثل في دراما 2020، وكرم معه عدد من نجوم مسلسل "البرنس"، مثل الفنانة رحاب الجمل وسلوى عثمان ونجلاء بدر، وخطف محمد رمضان الأنظار بظهوره بلوك جديد وصادم بشعر باللون الأبيض، وأهدى جائزته إلى الزعيم عادل إمام.

أول ظهور لبسمة وهبة بعد مرضها

وشهد حفل مهرجان الفضائيات العربية أول ظهور للإعلامية بسمة وهبة في مناسبة علنية بعد فترة مرضها وعلاجها في الخارج، حيث أجرت جراحات دقيقة في الفترة الأخيرة، بسبب توابع إصابتها بالسرطان من قبل، وخطفت الأنظار في الحفل بعد استعادة عافيتها وظهورها بإطلالة مميزة، وشهد الحفل أيضاً تواجد عدد كبير من النجوم مثل نيللي كريم وشيري عادل ويسرا وصابرين وإسلام إبراهيم وشريف منير وغيرهم.

تكريم درة وإهداء دورة المهرجان للراحلة رجاء الجداوي

ومن اللقطات المميزة في حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية تكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وإهداء دورة المهرجان إلى روحها، وحضرت ابنها أميرة مختار لتسلم درع التكريم، كما أقام المهرجان مجسم للفنانة الراحلة رجاء الجداوي على السجادة الحمراء تكريماً لها، والتقط عدد من النجوم صوراً مع المجسم للتعبير عن حبهم وافتقادهم للفنانة الراحلة، وكرمت أيضاً الفنانة درة في الحفل، والتي تظهر لأول مرة في مناسبة فنية بعد زواجها.

اعتذار ماغي بو غصن بسبب المرض وتكريم مؤمن زكريا

وحضر نجم الكرة مؤمن زكريا وزوجته الحفل الليلة، وتلقى تكريماً خاصاً لدعمه في أزمة مرضه النادر "التصلب الجانبي الضموري"، واعتذرت الفنانة ماغي بو غصن عن التكريم بسبب شعورها بوعكة صحية، مما جعلها تعود لبيروت والغياب عن الحفل وقالت في تغريدة لها:"بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمد الله وبحالة جيدة جداً..بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً.. شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس مهرجان الفضائيات العربية الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام ٢٠٢٠ عن مسلسل أولا دآدم، منلتقي قريباً.. كل الحب".