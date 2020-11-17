إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا وابنته مكة تثير القلق

أصيبت زوجة محمد صلاح "ماغي" بفيروس كورونا، بعد أيام من إعلان صلاح إصابته بفيروس كورونا، وأثارت ابنه مكة القلق حول انتقال العدوى إليها من والديها.

إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا

وأعلن الإعلامي عمرو أديب اليوم خبر إصابة ماغي زوجة نجم الكرة محمد صلاح بفيروس كورونا، وقال إن زوجة صلاح كانت مخالطة له في الفترة الأخيرة، وفي زيارته للقاهرة، وأجرت إختبار لفيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، وكشف عن تواجدها في العزل الصحي، وذلك بعد تأكد إصابة زميل محمد صلاح اللاعب محمد النني أيضاً بفيروس كورونا.

مكة ابنة محمد صلاح تثير القلق

وقال عمرو أديب إنه حتى الآن لم يتأكد إصابة مكة ابنة محمد صلاح بفيروس كورونا، في ظل تردد أخبار حول شعورها بالأعراض، ولكن صلاح أو أي من أسرته لم يعلق على الخبر، وهو الأمر الذي أثار قلق الجمهور حول أسرة محمد صلاح وابنتيه، من انتقال العدوى إليهما، بعد إصابة والديهما بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل أحدث صورة لمكة ابنة محمد صلاح، وهي تحمل شقيقتها الصغرى "كيان"، ولاقت الصورة تداولاً كثيراً بسبب براءتهما، وذلك بعد تداول صور وفيديوهات أيضاً لمكة وهي ترقص بطفولية من حفل زفاف شقيق والدها محمد صلاح.

محمد صلاح ينتقل للجونة للعزل الصحي

وانتقل محمد صلاح في الساعات الأخيرة إلى مدينة الجونة لقضاء بقية أيام العزل الصحي هناك، وإجراء مسحة جديدة خلال الساعات المقبلة للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك لتحديد موعد عودته إلى إنجلترا للانضمام إلى فريقه ليفربول، واستكمال مبارياته في الدوري الإنجليزي، والتقط عدد من معجبي محمد صلاح صوراً معه في العزل الصحي ومنهم عروسين احتفلا بزفافهما في تواجد محمد صلاح داخل شرفته من غرفته بالفندق الذي يقضي به العزل الصحي.

ويذكر أن محمد صلاح قد احتفل مؤخراً بحفل زفاف شقيقه في القاهرة، وأقيم له حفل تكريم من جانب اتحاد الكرة المصري، قبل أن ينضم للمنتخب المصري، وأعلن بعدها بأيام قليلة إصابته بفيروس كورونا، وهو ما عرضه لانتقادات أيضاً بسبب تواجده في تجمعات كبيرة في الحفلين، ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، ويسعى للفوز بلقب الدوري للمرة الثانية مع ناديه بعد فوزه العام الماضي.