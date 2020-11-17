بعد إصابته بفيروس كورونا .. هاشتاج النني يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏نتمنى السلامة لكل عناصر المنتخب المصري بعد إصابة ‎#الننى ومن قبله ‎#صلاح".

- "‏الف سلامه عالننى يارب ربنا يشفيه يارب ويشفى صلاح ويعودوا من تانى لكن ليه ما حد قال هو بيهرب من المنتخب ليه؛ ما حدش قال دا بيمثل ومش عاوز يلعب، اشمعنا صلاح اللى بيتقال عليه كدا طالما الننى اتصاب ياريت الناس تصدق ان صلاح عنده كرونا ربنا يستر على باقى اللعيبه ويشفيهم يارب #النني".

- " ‏ربنا يشفيك يا ننى وترجع بالسلامه ‎#النني ".

-" ‏بعيدًا عن أن ‎#النني ربنا يشفيه ويرجع يكمل تألقه، لكن يا جماعة الصورة ديه مرعبة بالنسبة ليا على الأقل كأهلاوي واحنا معندنانش غير ايام قليلة على ‎#نهائي_الابطال ربنا يستر"