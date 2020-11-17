بعد خلافهما على لقب نمبر 1.. إليسا لـ نانسي عجرم: أنا حالة برا التصنيف

واصلت الفنانة اليسا تعليقها على ازمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الاعلى مشاهدة من خلال اعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع انغامى .

وعلقت البيسا من خلال تغريدة عبر تويتر :" انا حالة برا التصنيف .. بس هيك".

ويذكر ان حد الخلاف بين الفنانتين قد وصل الى التراشق بالالفاظ، حيث غرَّدت نانسى عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".

واضافت نانسى : "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وردت اليسا على حديث نانسى قائلة : "خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

واوضحت اليسا : "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".