تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ إليسا بسبب أصالة وأحلام

أشاد تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بجهود الفنانة اليسا في الصلح بين الفنانتين أصالة وأحلام. وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا "‏‎موقفك مع احلام واصاله يدل على طيبة قلبك ... عشان كده ناجحة". وكانت الفنانة اللبنانية اليسا قامت بالصلح بين أحلام وأصالة بعد خلاف استمر لأشهر. وكتبت إليسا عبر تويتر "‏أحلام وأصالة كمان طيبين كتير والحياة قصيرة ما بتحرز للخلافات. وانشاء الله بعد هالفترة الصعبة نجتمع كلنا سوا مع اصالة واحلام !شكرا عل التوست لانو كمان ها الشي بدل عل طيبة قلبك كمان".

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