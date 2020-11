أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله: أكثر الأشخاص تميزا في عالمي.. فيديو

احتفل الفنان احمد فهمي بعيد ميلاد نجله "عمر" من خلال نشر مقطع فيديو له يحتوي على صور من مراحل عمرية مختلفة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"

وعلق "فهمي" على الفيديو قائلا: "“Happy birthday to one of the most special people in my world , growing up is a big deal, and you’re on your way to figuring out who you really are in life, have a great 16th birthday and many more after it" "عيد ميلاد سعيد لواحد من أكثر الأشخاص تميزًا في عالمي ، نموَّك يمثل مشكلة كبيرة وأنت في طريقك لمعرفة من أنت حقًا في الحياة، اِحظَ بعيد ميلادك السادس عشر، وغير ذلك الكثير".

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح"

مسلسل "أسود فاتح" هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين ، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.