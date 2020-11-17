وجاءت انتقادات كثيرة على الفيديوهات كالتالي:
- واضح انك تعبتي في تربيتهم
- ازاي تنشري فيديو وبنتك بترقص
- علميهم حاجة مفيدة
يذكر أن زينة أثارت الجدل عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور "إنستجرام"، بعد منشورها الأخير، الذي كتبت فيه بـ الإنجليزية: «هناك تخاطر بين القلوب»، وأشارت برمز القلب في التعليقات.
من جهة أخرى، علم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من "زينة" أنها طلقت رسميا من عمرو دياب منذ عامين، بعد فترة طويلة من الانفصال بينهما.
ولم يؤكد المصدر أو ينفي وجود علاقة بين هذا الطلاق من ناحية، وقصة حب عمرو دياب ودينا الشربيني، التي توجت بالزواج لاحقا، حسبما يؤكد مقربون وأصدقاء منهما، ودون أن يؤكد الزوجان نفسهما للإعلام.
يذكر أن عمرو دياب متزوج حاليا وبشكل رسمي من دينا الشربيني، دون تصريح علني لأي منهما، وسبق له الزواج مرتين، الأولى هي الفنانة شيرين رضا التي أنجبت له ابنته الأولى نور، ثم طلقا، قبل أن يتزوج مرة ثانية من السعودية زينة عاشور التي أنجب منها 3 أبناء هم "كنزي" و"عبدالله" و"جنى" ثم طلقا أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زينة عاشور زوجة عمرو دياب السابقة تثير الجدل بنشر فيديوهات لأولادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.