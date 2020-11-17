بسمة بوسيل الأكثر بحثا على جوجل بعد ما زوجها صالحها

تصدرت المغربية بسمة بوسيل مؤشرات البحث بـ جوجل مصر بعد مصالحة زوجها الفنان تامر حسني لها، عقب إعلانها انفصالهما منذ أيام.

وكتب تامر حسني، عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيس كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وام عيال وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة .. لية لما حد بيزعل من حب بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصين بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

وتابع: "ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة ان في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك مكنتيش كدة".

واستكمل: "ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وانا واثق إنك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".

واختتم تامر حسني رسالته: "بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا اغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم متهورة بس بحبك".

ودرت عليه بسمة بوسيل قائلة: "متهورة بس بحبك".