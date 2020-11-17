بينما واصلت إليسا تعليقها على ازمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الأعلى مشاهدة من خلال اعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع أنغامى .
وعلقت إليسا من خلال تغريدة عبر تويتر :" انا حالة برا التصنيف .. بس هيك".
ويذكر ان حد الخلاف بين الفنانتين قد وصل الى التراشق بالألفاظ، حيث غرَّدت نانسي عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".
واضافت نانسي : "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنوا ما تعود ينزل لمستوى السخافات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من السبب في تورط نانسي عجرم في الخلاف مع إليسا؟ .. اعرف الحكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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