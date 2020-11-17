من السبب في تورط نانسي عجرم في الخلاف مع إليسا؟ .. اعرف الحكاية

وقالت نضال الأحمدية بحسب وسائل إعلام لبنانية إن الأشخاص المسؤولين عن حساب نانسي عجرم بـ تويتر تسببوا في توريطها مع إليسا ، لافتة إ لى أن إ ليسا اذكى من نانسي عجرم.

بينما واصلت إليسا تعليقها على ازمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الأعلى مشاهدة من خلال اعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع أنغامى .

وعلقت إليسا من خلال تغريدة عبر تويتر :" انا حالة برا التصنيف .. بس هيك".

ويذكر ان حد الخلاف بين الفنانتين قد وصل الى التراشق بالألفاظ، حيث غرَّدت نانسي عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".

واضافت نانسي : "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنوا ما تعود ينزل لمستوى السخافات".