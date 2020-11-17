بدرية طلبة تعتذر عن عدم تقديم برنامج على شاشة "النهار"

نشرت الفنانة ومقدمة البرامج بدرية طلبة منشور لها على موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت بدرية طلبة حول اعتذارها عن توقفها لتقديم برنامجها "بيت ريا وسكينة" على قناة النهار.

وعلقت بدرية طلبة قائلة "بشكر قناة النهار على الفترة اللي قضيتها معاهم في تقديم برنامج بيت ريا وسكينة (فكرتي)، وإخراج احمد داغر، وكنت أتمنى أكمل معاكم لكن أعتذاري عن البرنامج لظروف خاصة بيا بشكر كرو العمل وبتمنى لهم التوفيق".

وجاءت تعليقات متابعيها كالآتي:

زى ما عملتي الفكرة دى تقدرى تعملي ١٠٠ غيرها - انتي تنوري اي مكان – ربنا يكرمك يا استاذة

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف و إخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت في بطولة العمل، مع كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

