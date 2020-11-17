بالبدلة السوداء.. شاهد محمد الشرنوبي بإطلالة جديدة

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر".

ظهر محمد الشرنوبي بإطلالة جاذبة، مرتدي بدلة سوداء انيقة، مع بيبيون باللون الأسود، وقميص من الأسفل باللون الأبيض.

و اكمل محمد الشرنوبي مظهره الأنيق مرتدي ساعة بالفضي في معصمه الأيسر.

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه كالتالي :

مشاء الله ربنا يحفظك - شهالصباح الجميل - احلا من كدا ما فيه.

و الجدير بالذكر بان انضم الفنان محمد الشرنوبى، لفريق عمل و أبطال فيلم جارة القمر مع كل من الفنان كريم فهمي، وياسمين رئيس، و إخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس و كريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.