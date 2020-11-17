انطلاق ورشة حرفية الممثل بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

انطلقت صباح اليوم ورشة حرفية الممثل وإعداده التي يقدمها الفنان الدكتور علاء قوقة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي ورئاسة شرفية للفنانة القديرة سميحة أيوب.

يشارك في تلك الورشة 10 شباب من مصر من مختلف المحافظات بجانب فتاة من روسيا وقام الدكتور علاء قوقة في بداية الوشة بشرح المبادئ الأساسية والقواعد لفن التمثيل ثم قام بالتدريبات العملية مع الشباب ، وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام .

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO .

وافتتح أمس محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي وكان منهم النجم بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولي الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية عربية .